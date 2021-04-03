Anne sütü koronavirüsten koruyor mu?

Korona virüs salgını ile mücadele edilen şu günlerde en büyük endişelerden biri de emziren annenin, bebeğine hastalık bulaştırması olduğunu ifade eden uzman, ebeveynlere yönelik açıklamalarda bulundu. Kdz. Ereğli Özel Echomar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Uzman Doktor Emin Demirpolat, hijyen kurallarına dikkat ederek emzirmesinde sakınca olmayacağını ifade etti. Doktor Demirpolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda en güncel konuların başında Covid geliyor, en büyük endişemiz de yine Covid ile ilgili. Covid şüphesi annelerde daha yaygın hissedilecektir. Acaba Covid’miyiz diye düşünüyorsak, bebeğimizi emzirebiliriz. Hiçbir sakınca yok ama diğer tedbirlere aynen devam etmeliyiz. Diğer tedbirlerimiz, maske mesafe hijyen diyoruz. Maskemizi takacağız, ellerimizi yıkacağız, emzirdiğimiz çocuğumuza bulaştırmamak üzere. Hijyenimize her halükarda devam edeceğiz. Covid dışında mikroplar da bebek için endişe verice olabilir bulaştıkları zaman ne olacağını bilmiyoruz."

'BEBEĞİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE EMZİREBİLİR AMA HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ'

Dr. Demirpolat, merak edilen "Covidli anne çocuğunu emzirebilir mi" sorusunu da yanıtladı:

“Annede Covid varsa, sütüne de geçer mikrop. Sütten de bebeğe geçerse bebek de hasta olur” Asla böyle bir şey yok. Annenin sütü bebeği korur, bunu hiç unutmayın. Covid şüpheli anne için söylediklerim aynı şekilde Covid pozitif anne için de geçerlidir. Bebeğini sağlıklı şekilde emzirebilir ama hijyen kurallarına riayet etmelidir.”



