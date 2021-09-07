Antalyaspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Rahat olun, Enzo burada! Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi.



