Futbol Antalyaspor Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi kiraladı

Antalyaspor Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi kiraladı

Futbol

Antalyaspor Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi kiraladı

Süper Lig'de bir transfer daha. Antalyaspor, Başakşehir'in Arjantinli forveti Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

07 Eylül 2021, Salı 11:09 Son Güncelleme:
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Antalyaspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Rahat olun, Enzo burada! Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi.


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