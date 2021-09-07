Antalyaspor Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi kiraladı
Süper Lig'de bir transfer daha. Antalyaspor, Başakşehir'in Arjantinli forveti Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
07 Eylül 2021, Salı 11:09 Son Güncelleme:
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Antalyaspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Rahat olun, Enzo burada! Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi.
https://twitter.com/Antalyaspor/status/1435150946011688961
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