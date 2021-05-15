Futbol Antalyaspor - Konyaspor (Maç sonucu)

Antalyaspor - Konyaspor (Maç sonucu)

Futbol

Antalyaspor - Konyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 42. ve son haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Karşılaşmanın 6. dakikasında ceza sahası dışındaki Sidney Sam'in sert şutunda topu kaleci Erten Ersu güçlükle çeldi. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

19. dakikada kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Bünyamin'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

40. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Omar İmeri'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

62. dakikada uzun pasta defansın arkasına sarkan Sekidika'nın vuruşunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı ayaklarıyla güçlükle kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

66. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Daci'nin sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

88. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Daci'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.

AA

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