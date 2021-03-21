Futbol Antalyaspor ligde 8 maç sonra kazandı

Antalyaspor ligde 8 maç sonra kazandı

Futbol

Antalyaspor ligde 8 maç sonra kazandı

Antalyaspor Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 kez yenilmişti ama hiç galibiyeti de yoktu. 7 beraberlik 1 mağlubiyeti olan Antalyaspor, 8 maç aradan sonra kazandı.

21 Mart 2021, Pazar 15:49 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor'u 3-1 yenen Fraport-Tav Antalyaspor 8 maç sonra 3 puan aldı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 39. dakikasında konuk ekip, Aatif Chahechouhe ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fredy beraberliği sağladı. 66. dakikada ise Gökdeniz Bayrakdar takımının ikinci golünü attı. Maçın sonucunu belirleyen gol 70'te Bünyamin Balcı'dan geldi.

Ligde 8 maç sonra (7 beraberlik, 1 yenilgi) kazanan Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 27 puanla 19. sırada kaldı.

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