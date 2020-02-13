En iyi alarm müziği: Coldplay'den Viva La Vida (En iyi uyanma şarkıları)
Avustralya’nın RMIT Üniversitesi’ndeki araştırmalara göre, geleneksel alarm sesleri uyanma kalitesini düşürüyor. Onun yerine güne melodik seslerle başlanması öneriliyor. Uzmanlar, güne başlamak için enerjisi en yüksek şarkının Coldplay’in ‘Viva La Vida’ olduğunu açıkladı. Uyku uzmanları, alarm çaldığında hemen yataktan kalkılması gerektiğini söylüyor.
13 Şubat 2020, Perşembe 09:00 Son Güncelleme:
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Bilim insanları, neden sabahları 'bip' sesi yerine melodik bir alarmla uyanmamız gerektiğini ve bunun uyanıklık seviyemizi nasıl artırabileceğine dair bir araştırma yaptı. Melbourne'deki RMIT Üniversitesi tarafından 50 katılımcı üzerinde yapılan çalışma, sert alarm tonlarının sabahları artan ses seviyesiyle bağlantılı olduğunu, müziklerin ise uyanık olmaya daha istikrarlı bir şekilde geçmemize yardımcı olduğunu buldu.
Doç. Dr. Adrian Dyer, uyanma sırasında sert bir "bip bip bip" sesinin beyin aktivitemizi bozacağını veya karıştıracağını düşünüyor. Bunun yerine, Beach Boys'tan Good Vibrations ya da The Cure'den Close to Me gibi şarkıların daha etkili bir uyanma biçimi olabileceği görüşünde.
Sesler ve uyanma durumu arasındaki bağlantı hakkındaki anlayışımızı geliştirmemizin, özellikle uyku teknolojisi ve yapay zeka alanındaki son gelişmelerle birlikte birçok alanda uygulama potansiyeli olabilir.
Araştırmacılar, kötü bir alarm sesiyle uyanmanın iş performansını uzun vadede etkileyeceğini tespit etti. Çalışmanın baş yazarı Stuart McFarlane, 'sabah mahmurluğunun 24 saatlik dünyamızda ciddi bir sorun' olduğunu söylüyor.
Reddit kullanıcıları favorilerini yayınladı
Öte yandan, sosyal paylaşım platformu Reddit'te birçok kullanıcı en sevdikleri alarm seslerini paylaştı. Bunlar arasında; Electric Light Orchestra'dan Mr Blue Sky, Kanye West'ten Good Morning ve Smash Mouth'tan All Star da var.
Kanye West
En iyi uyanma şarkıları
Spotify'ın yayınladığı en iyi uyanma şarkıları ise şöyle:
- Viva La Vida – Coldplay
- St. Lucia – Elevate
- Macklemore & Ryan Lewis – Downtown
- Bill Withers – Lovely Day
- Avicii – Wake Me Up
- Pentatonix – Can’t Sleep Love
- Demi Lovato – Confident
- Arcade Fire – Wake Up
- Hailee Steinfeld – Love Myself
- Sam Smith – Money On My Mind
- Esperanza Spalding – I Can’t Help It
- John Newman – Come and Get It
- Felix Jaehn – Ain’t Nobody (Loves Me Better)
- Mark Ronson – Feel Right
- Clean Bandit – Rather Be
- Katrina & The Waves – Walking on Sunshine
- Imagine Dragons – On Top of the World
- MisterWives – Reflections
- Carly Rae Jepsen – Warm Blood
- iLoveMemphis – Hit The Quan