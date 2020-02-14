Arda Turan'dan Urawa Reds yanıtı
Devre arasında Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, hakkında çıkan Urawa Reds transferi iddiaları için açıklamalarda bulundu.
14 Şubat 2020, Cuma 16:22 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Barcelona'ya dönen Arda Turan, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds'e transfer olacağı yönündeki haberlere yanıt verdi.
TRT Spor'a konuşan deneyimli oyuncu, "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım" diyerek iddiaları yalanladı.
Galatasaray'ın kapısından dönen ve transfer döneminin kapanmasıyla Türkiye opsiyonları biten Arda Turan'a Japon ekibi Urawa Reds'ten teklif geldiği öne sürülmüştü.
33 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.
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