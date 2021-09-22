Arda Yurtseven, geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, genç delikanlıya ulaşamayınca polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bir yandan da sosyal medyada Arda Yurtseven hakkında binerce paylaşım yapıldı. Olayı takip eden pek çok kişi ise Arda Yurtseven kimdir? Arda Yurtseven bulundu mu, öldü mü? Neden öldü? araştırması yapmaya başladı…

ARDA YURTSEVEN KİMDİR?

Arda Yurtseven 16 yaşında İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’nde okuyordu. İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan genç delikanlı geçtiğimiz pazartesi günü kursa gitmek için evden bisikletiyle ayrıldı

ancak bir daha geri dönmedi. Haber alamayan ailesi de polise giderek oğullarının bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Gencin telefonunun en son sinyal verdiği bölge olan ormanlık alanda bugün arama yapıldı.

Günlerdir devam eden aramaların ardından acı haber geldi ve Arda Yurtseven’in cansız bedeni bir ağaca asılı olarak bulundu.

ARDA YURTSEVEN NEDEN ÖLDÜ?

Ormanlık alanda yapılan incelemenin ardından 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yurtseven'in ölüm sebebiyle ilgili inceleme devam ediyor.