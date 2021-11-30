Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 zammı için Aralık ayı itibariyle görüşmelere başlayacak. Komisyon, işçi, işveren ve Bakanlık ile yapılan görüşmelerin ardından nihai kararını verecek ve milyonlarca işçinin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti belli olacak…

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı asgari ücret zammının belli olacağı görüşmelere 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle başlayacak.

2022 ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari ücrete 2022 yılında yapılacak zam ile ilgili birçok tahmin bulunuyor. Her sene bir önceki yılın enflasyon oranının 3-5 puan üzerinde bir zamma imza atılırken, bu yıl enflasyon+8-10 puan bir artış yapılacağı yönündeki tahminler ağır basıyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 19 civarında olduğu göz önüne alındığında ortalama yüzde 25 civarında bir zam bekleniyor. Böylelikle de asgari ücretin 2022 yılında 3600 TL’yi bulacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret görüşmelerinin 1 Aralık'ta başlayacağını kaydeden Bakan Bilgin,2022 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağına ilişkin yaptığı açıklamada "Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

Bilindiği üzere asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonda, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere toplamda 15 kişi bulunuyor ve işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.