Asgari ücrette kritik gün yarın! Bu iki rakamdan biri olacak…

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. CNN Türk'ten Mustafa Berber, asgari ücrette son durumu aktardı:

"Ankara’nın hatta tüm Türkiye’nin gündemi asgari ücret. İşçi minimum ne kadar maaş alacak? Bu rakam ne zaman açıklanacak?

Tarafların bir uzlaşı sağlaması ve asgari ücretteki artışta bir karar bağlanması bekleniyor. İşçi işveren ve hükümet temsilcileri 3 kere toplanmıştı. 4’üncü toplantının ardından bir karar çıkması bekleniyor.









GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Gözler pazartesi gününe çevrilmiş durumda. Asgari ücrette 2022 yılı fiyat artışının yarın gerçekleşmesi bekleniyor. Aslında geçtiğimiz hafta yapılan son görüşmede işçinin minimum alması gereken kalori üzerinden bir gelişme olmuştu.

İŞVEREN 3 BİN 500, İŞÇİ 4 BİN LİRA VE ÜSTÜ DEDİ…

İşveren 3.500 liralık bir asgari ücret bekliyor. İşçi kesimi ise bu rakamın 4 bin liranın altında olmamasını bekliyor. Hükümet tarafının da çalışanı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Bakan Vedat Bilgin ise, yarını işaret ederek 'Pazartesi günü öğrenirsiniz' dedi. Yeni yıl gelmeden 2 hafta öncesinden asgari ücret kararının çıkması bekleniyor."

İŞÇİ TARAFI NE DEDİ?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında önceki günlerde üçüncü toplantısını yapmıştı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder şunları söylemişti:

"Çalışanlarla ilgili işçi ve işveren taraflarının görüşleri oldu. Asgari ücret teşvik konusunda belli konularda mutabakata varıldı. Zam oranlarına ilişkin olarak TİSK beklenen enflasyonu öneriyorduk bu sefer gerçekleşe enflasyonu alalım. Türk İş enflasyon üzerine refah payı ekleyelim dedi. Ben TİSK ve Türk İş temsilcimize sözü vermek istiyorum. Son toplantımızda da asgari ücretin ne olacağına karar vereceğiz. Son toplantıda bakanlığın bütçesi var bunu kendi aramızda analiz edip net bir tarih belirleyeceğiz. dördüncü toplantının da geçmiş yıllara göre daha erken olacağını düşünüyorum. Aralarda devlet ve kamu tarafı olarak işçi ve işveren temsilcilerimizle diyaloglarımız sürüyor. Son toplantı için çalışma yapacağız. Bu toplantıyı size açıklayacağız. Geçmiş yıllara baktığımızda bunun ben daha erken tarihte olacağını düşünüyorum."

"SIKINTILARI GİDERECEK BİR ASGARİ ÜCRET OLSUN İSTEDİK"

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise şu ifadeleri kullanmıştı: "İçinde bulunduğumuz şartlar içerisinde asgari ücretli ve tüm çalışanların sıkıntılarını giderecek bir asgari ücret olsun istedik. Size iyi yorumlar aktardık ancak geldiğimiz yolda aynı durumda değiliz. Komisyonun sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark var. Döviz kurlarının yüzde 85 arttığını görüyoruz. Son 1.5 ayda anormal şekilde artan enflasyon insanların alım gücünün düşmesi dar gelirli insanları daha da zora soktu. Yaşanan enflasyon çarşı pazar enflasyonunun ve büyüme rakamları da açıklanıyor. Büyümeden de refah payı alacağımız bir asgari ücret bekliyoruz. Ancak şu ana kadar bunu sağlayamadık. Asgari ücretlinin gülümseyeceği ve refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti bulamadık. Bir toplantımız daha olacak ama başlangıçta erken bitiririz gibi düşünmüştük. 2022 yılı değerlendirme hesapları yapılsın istedik ancak benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı ortaya çıkmış oldu.

İşverenlerimizin büyük itirazı üzerine TÜİK rakamları açıklayamadı, komisyon başkanımız açıkladı. Enflasyonunda 435 kalemde değerlendirme yapıyor ancak asgari ücretlinin ana kalemi 30 civarındadır. Kira, konut ulaşım vs ele alındığı zaman yüzde 50’den fazla arttığını görüyoruz. Tespitinde bunların dikkate alınacağı kanaatiyle asgari ücretin milli gelirden pay alacak bir yapıya ulaşması beklentimizdi. Önümüzdeki toplantılarda bunu umarım gideririz."