Dünya AstraZeneca aşısıyla ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması

AstraZeneca aşısıyla ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması

Dünya

AstraZeneca aşısıyla ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması

AstraZeneca aşısıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son dakika açıklaması yaptı. Kullanımı durdurulan koronavirüs aşısı için 'AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli' denildi.

17 Mart 2021, Çarşamba 16:48 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" açıklamasında bulundu.

Oxford-AstraZeneca aşısı kullanımı, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.

(Reuters)


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