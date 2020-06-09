Atıktan ürün yapıp 60 ülkeye ihracat yapıyorlar

Sığır jelatininde dünyanın önemli üreticileri arasına girmeyi başaran Halavet’i bünyesinde barındıran İskefe Holding çok değerli bir protein olan jelatin, gıda sektöründe yaygın olarak şekerlemeler, tatlılar, süt ürünleri, et ürünleri, soslar ve çorbalar, içecekler, fırın ürünlerinde kullanılıyor. Protein, kollajen ve yem üretip 60'tan fazla ülkeye ihracat yaparak dünyanın bu alanda öncü şirketlerinin başında yer alıp aynı zamanda da Türkiye'nin de dışa bağımlılığını azaltıyor.

İkinci jelatin fabrikası Gerede’ye!

Ayakkabı ve çanta için deri, gıda endüstrisi için yenilebilir sığır jelatini, günlük kullanım için kollajen üreten İskefe Holding bünyesindeki şirketlerden Kazlıçeşme Ar-Ge ve Test Merkezi Türkiye’de tek deri araştırma ve geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteriyor. TÜBİTAK tarafından salgın ile ilgili proje konusunda destek alan merkez yıl sonuna dek maske üretim teknolojisini bitirmeyi hedefliyor.

Bolu’nun Gerede ilçesinde kurulacak olan ikinci jelatin fabrikasının yıl sonuna kadar bitirilmesi amaçlanıyor. Holding grup şirketlerinde 500 ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Ürettikleri ürünlerin büyük çoğunluğunu farklı coğrafyalara ihraç eden firma deri, jelatin, collagen, yem, gübre gibi farklı ürünler için 70 e yakın ülkede birçok kişi ve firmaya çözümler sunuyor.

Bu ay satışa çıktı!

Haziran ayı başında satışa sunulan Naturagen Kolajen; vücudunuza kolajen desteği sağlayan, günlük beslenme rutininize dahil edebileceğiniz takviye edici bir gıda. Farklı aromalara ve kolajen miktarlarına sahip dört farklı formu var. Tüm Naturagen ürünleri Türkiye menşeli hidrolize kolajen peptitler içeriyor ve %100 sığır kolajeni ile üretiliyor.