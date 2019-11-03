İki Alman devi Audi ve BMW kuşkusuz hem tasarımıyla, hem de kalitesiyle dikkat çekiyor.

Audi, sahibi olmak tasarımı, sürüş kalitesi, güvenliğinden ziyade kulağa havalı geldiği kuşkusuz.

Ayrıca daha karizmatik olduğu söylenebilir.

BMW, özellikle gençlerin vazgeçilmez tutkusu.

Spor modelleriyle büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyada konuyla ilgili yeni bir tartışma alevlendi.

"Audi mi, BMW mi?" diye çok sayıda tweet atıldı.

Peki sizin düşünceniz nedir?



