Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Piyasalar, geçen hafta sonu Almanya’da yapılan ve belirsizlikleri artıran parlamento seçim sonuçlarının etkilerini sindirmeye devam etti. Salı günü Asya piyasaları da Çin ekonomisinin büyüme endişeleriyle değer kayıpları kaydetti. Goldman Sachs, gün içinde Çin’in 2021 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 8,2’den yüzde 7,8’e düşürdüğünü bildirdi. Nomura ise Çin’in bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 8,2’den yüzde 7,7’ye çektiğini duyurmuştu. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,93 değer kaybederek 453,43 puana geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 azalarak 7.043,32 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,91 düşerek 15.274,24 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 2,06 değer kaybıyla 6.512,89 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,88 gerileyerek 25.642,62 puana indi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,11’lik düşüşle 1,168 seviyesinde bulunuyor.

AA