Ekonomi Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 artışla 469,96 puana çıktı.

05 Ağustos 2021, Perşembe 22:10 Son Güncelleme:
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Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 artarak 15.744,67 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 yükselerek 25.665,55 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 6.781,19 puana ulaştı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,05’lik düşüşle 7.120,43 puana indi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,02 değer kazanarak 1,184 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa’da yatırımcılar, ekonomik verilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere ve artan vaka sayılarına odaklandı. İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 0,1 seviyesindeki politika faizini ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programını sabit tuttu.

AA

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