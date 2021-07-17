Avrupa sele teslim oldu! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Almanya ve Belçika'da, son 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve seller nedeniyle yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı Almanya'da 133, toplamda da 153'e yükseldi. Almanya'da yaklaşık 1300, Belçika'da da 20 kişiden haber alınamıyor. Her iki ülkede can kayıplarının daha da artmasından endişe ediliyor.

Belçika'da sel felaketinde hayatını kaybedenler için 20 Temmuz'da ulusal yas ilan edildi. Hollanda'da da ise, nehirlerdeki su seviyesinin yükselmesi üzerine, ülkenin güneyindeki kent ve kasabalarında on binlerce ev boşaltıldı. Almanya'da felaketin en fazla etkilediği yerler, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki Rhein-Erft bölgeleri. Rheinland - Pfalz'da 63, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin öldüğü belirlendi. Toplam can kaybının 133'e yükseldiği Almanya'da, yaklaşık 1300 kişiden de haber alınamıyor.

BAKIM EVİ SULAR ALTINDA KALDI

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, "ölü sayısının daha da artmasının beklendiği" belirtildi. Almanya medyasına göre, Ahrweiler ilçesine bağlı Sinzig köyündeki bir özel bakım merkezinde kalan 12 engelli, sel sularında boğularak öldü. Bakım evi yöneticisi Stefan Möller, aniden bastıran sağanak ve seller nedeniyle, itfaiyenin binanın boşatılmasını istediğini ancak yan binada bulunan gece bekçisi engellilerin bulunduğu bölüme gidene kadar, suyun giriş çıkışları çoktan kapattığını söyledi.

Alman yönetici, yaşananları "korkunç" diye tanımladı ve çalışanlarının yaşadıkları travmaya rağmen diğer sakinleri güvenli hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Köln'ün güneybatısındaki Erfstad kentinde meydana gelen torak kaymasında çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, birçok ev de çöktü. Erft nehrinden taşan suların bir çakıl ocağına dolmasıyla başlayan heyelan, giderek genişleyerek, çok sayıda evin yıkılmasına neden oldu. Felaketin en yoğun hissedildiği ve yaklaşık 1300 kişinin kayıp olduğu Ahrweiler bölgesinde, doğalgaz dağıtımı yapılamıyor. Yerel makamlar, felaketin büyüklüğü nedeniyle doğalgaz arzının aylarca aksayabileceğini belirtiyor.

Almanya'da 100 binden fazla kişi de hala elektriksiz. Felaket bölgelerinde içme suyu sorunu da yaşanıyor. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerde toplu taşıma ve tren seferleri de yapılamıyor.

YAĞMACILAR GÖZALTINA ALINDI

Almanya'daki bir polis sözcüsüne göre, Kuzey Ren-Vestfalya'da selin en fazla etkilediği Eschweiler ve Stolberg şehirlerinde dükkanları yağmalama girişiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Yüzlerce polis Perşembe günü terk edilmiş evleri ve işyerlerini yağmadan korumak için görev başındaydı. Sağanak yağışların devam etmesi nedeniyle Belçika ve Almanya'da barajlar ile çok sayıda evin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Sağanak yağışın en fazla etkili olduğu Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletleri ile Belçika'nın doğusu ve Hollanda'nın güneyi afet bölgesi ilan edildi.

'BU TÜR BİR FELAKET İLK KEZ YAŞANIYOR'

Alman yetkililer, halka, kayıp yakınlarını aramak için felaket bölgesine gitmemeleri çağrısında bulunuyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karranebauer, ordu birliklerinin tüm görevlerinin iptal edilerek felaket bölgesine yardımda görevlendirileceklerini açıkladı.

Almanya ve Belçika'da arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, şiddetli sağanak yağış nedeniyle tehlikenin henüz geçmediği bildiriliyor. Özellikle barajlardaki su yoğunluğu, yetkilileri endişelendiriyor.

Almanya'nın Eifel kentindeki Steinbachtal'da bir barajın çökme tehlikesi yaratması nedeniyle Perşembe gecesi 4500 kişi evlerinden tahliye edildi. Yaşamını yitirenler anısına Rheinland-Pfalz eyaletindeki tüm resmi dairelerde bayraklar yarıya indirildi. Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, "Rhineland-Pfalz bu tür bir felaketi ilk kez yaşıyor" dedi. Alman itfaiyesi, selden zarar gören hayvanların da yardımına koştu. Essen kenti itfaiyesi, Ruhr'da selin sürüklemesi nedeniyle yaralanarak bitkin düşen bir geyiği kurtardı. Selden zarar gören 60 evcil hayvan da, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BELÇİKA'DA ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Belçika'da sağanak yağış ve seller nedeniyle yaşanan can kaybının 23'e yükseldiği, 20 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde Liège kenti yakınlarındaki Chaudfontaine'de üç kişinin daha cesetleri bulundu.

Belçika hükümeti, bugüne kadar yaşanan en büyük sel felaketinin kurbanları için 20 Temmuz Salı ulusal yas günü ilan etti. 21 Temmuz Belçika Ulusal Günü kutlamaları da, felaket nedeniyle sınırlandırıldı.

İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, 112 yerleşim yerinin etkilendiği felaket nedeniyle 1000 kişinin evlerinden tahliye edildiğini söyledi. Fransızca konuşan Valon bölgesindeki yerel hükümet, selden etkilenen vatandaşlara 2 bin 500 euro acil yardım kredisi verileceğini duyurdu. Serbest meslek sahipleri de 50 bin euroya kadar borç talep edebilecek. Federal hükümet de, serbest meslek sahiplerinin, yılın üçüncü çeyreği için sosyal güvenlik katkı paylarından muaf tutulmasını kararlaştırdı. Belçika'nın doğusunda da Maas nehrinin taşmasını engellemek amacıyla yapılan duvarların su sızdırılması ve çökme tehlikesi oluşması nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edilmeye başlandı.

HOLLANDA'DA ON BİNLERCE KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Hollanda'nın güneyindeki kent ve kasabalarda da, nehirlerdeki taşma olasılığına karşı tahliye işlemleri devam ediyor. Maas ve Roer nehirlerindeki suyun rekor düzeyde artması nedeniyle Venlo, Maastricht, Valkenburg ve Roermond kentleride on binlerce kişi, sirenlerle uyandırılarak evlerinden tahliye edildi.

Hollanda'da su baskını olasılığı bulunan bölgelerdeki vatandaşların tahliyesi devam ediyor. Almanya, Belçika ve Hollanda hükümetleri, afetzedelere her türlü maddi desteğin sağlanacağını açıkladı. Belçika Kralı Phlippe ve Hollanda Kralı Willem Alexander, felaket bölgesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank - Walter Steinmeier de, Cumartesi günü felaket bölgesini ziyaret edecek.

BBC Türkçe-AA