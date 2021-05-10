Egzersiz & Diyet Ayda 10 kilo verdiren yağ yakıcı kahve tarifi

Ayda 10 kilo verdiren yağ yakıcı kahve tarifi

Egzersiz & Diyet

Ayda 10 kilo verdiren yağ yakıcı kahve tarifi

Söz konusu kilo verme olunca birbirinden ilginç tarifleri denerken buluyoruz kendimizi. Yaz yaklaşıyorken ve eve de kapanmışken hızla kilo vermenin yollarını arar olduk. Peki sizlere hızla kilo verdirecek bir kahve tarifinden bahsetsek? Bu kahve yağları yakıyor, bir ayda 10 kiloya kadar zayıflamanızı sağlıyor ve hızla göbek eritiyor. İşte mucize kahvenin yapılışı...

10 Mayıs 2021, Pazartesi 14:14 Son Güncelleme:
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Kilo verme maratonunda sıkı diyetler ve egzersizlere ne kadar yoğunlaşırsanız yoğunlaşın, çevresel faktörler nedeniyle aşırı yeme alışkanlığınızı yok etmekte zorlanabilirsiniz. Kilo verme aşamasındaki en önemli husus, iştah kontrolünü sağlamaktır. İştahınızı kontrol altına aldığınız zaman, hem yaptığınız diyetten hem de egzersizlerden hızla verim alabilir ve kilo verebilirsiniz. Elbette arada kaçamaklar yapmaktan bir zarar gelmez ancak bu kaçamakların sayısı giderek artıyorsa, iştah kesen bir tarif uygulamanızdan fayda var. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz kahve tarifi sayesinde iştahınızı kontrol alına alabilir, yağ yakabilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Bu kahve o kadar etkili ki, diyet ve egzersizle birleştirildiğinde 1 ayda 10 kilo verebilmeniz dahi mümkün.

Yağ yaktıran kahve için malzemeler şöyle;

  • 1 tatlı kaşığı Türk Kahvesi
  • 1 çay kaşığı toz tarçın
  • 1 fincan su

NASIL YAPILIR?

Yağ yaktıran kahvenin tıpkı klasik Türk kahvesi yapar gibi basit bir yapımı var.

Öncelikle cezveyi ateşe koyun ve suyunu ekleyin. Üstüne Türk kahvesi ve tarçını ekleyerek pişirmeye başlayın. Kahveniz piştiği zaman ocaktan alıp fincana koyun ve için.

YAĞ YAKICI KAHVE NE ZAMAN İÇİLİR?

Yağ yakıcı kahvenizi, sabah, öğle ve akşam yemeklerinizden 25 dakika önce tüketin. Uyguladığınız bir diyet varsa, diyetisyeninize danışarak ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

Küçük kahve fincanlarında içiyorsanız günde 3 kez, büyük fincanda içiyorsanız 1 kez tüketmeniz yeterli.

BUNLARA DİKKAT!

Eğer kalp, şeker veya tansiyon hastalığı gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa, yağ yakıcı kahveyi tüketmeden önce doktorunuza mutlaka danışın. Hamileler de tüketmeden önce doktoruna danışmayı unutmamalı.



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