Futbolda şike davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve diğer yöneticiler hakkında verdiği beraat kararının sonucu bugün açıklandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi yargılanan Aziz Yıldırım ve diğer yöneticiler için verilen beraat kararını onadı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu haberi Twitter hesabından duyurdu.

Mosturoğlu'nun paylaşımında, "3 Temmuz 2011'de başlayan ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sn. Aziz Yıldırım, Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.





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