Baba adayları 22.30’da yatağa girmeli

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada, erken uyumanın uyku kalitesini arttırdığı bu durumun da sperm kalitesini yükselttiği belirtiliyor. Yaş ortalaması 34 olan katılımcıların 2 yıllık aralarla uyku alışkanlıklarının ve sperm örneklerinin karşılaştırılarak yapıldığı araştırmada, erken uyuyan erkeklerin baba olma şansının geç uyuyanlara göre daha yüksek olduğu vurgulanıyor. Akşam 22.30’dan önce yatağa giren erkeklerin 23.30 ve sonrasında yatağa girenlere göre 4 kat daha kaliteli spermlere sahip olduğu tespit edilen çalışmada, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemine zarar verdiğine dikkat çekiliyor.

İDEAL UYKU 8 SAAT

Üreme uzmanları, kötü etkilenen bağışıklık sisteminin sağlıklı spermlere saldırdığını vurguluyor. Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği’nin senelik konferansında sunulan araştırma, aynı zamanda erkekler için ideal uyku süresinin 7.5 ila 8 saat arası olduğunu ortaya koyuyor. İdeal uyku süresini tamamlayan erkeklerin ise 7 saatten az uyuyanlara göre 6 kat daha kaliteli spermlere sahip olduğu belirtiliyor.

(Hürriyet)