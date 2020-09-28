Futbol Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük ile anlaştı

Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük ile anlaştı

Futbol

Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etti.

28 Eylül 2020, Pazartesi 20:54 Son Güncelleme:
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Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük Kulübü ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı. Kariyerine ülkesinde başlayan 29 yaşındaki Ndiaye, Avrupa macerasına Norveç'in Bodo Glimt takımıyla adım attı. Türkiye'de ilk olarak Ankaraspor'da (Eski adıyla Osmanlıspor) forma giyen Ndiaye, gösterdiği performansın ardından Galatasaray'a transfer oldu.

Daha sonra İngiltere'nin Stoke City ekibine giden Ndiaye, geçen sezon ise Trabzonspor'un formasını giydi.

AA


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