Ekonomi Balık tezgahları yeniden canlandı! Fiyatlar dengelendi

Balık tezgahları yeniden canlandı! Fiyatlar dengelendi

Ekonomi

Balık tezgahları yeniden canlandı! Fiyatlar dengelendi

Günlük balık ihtiyaçlarının büyük bölümünü özellikle Marmara bölgesinden alan Eskişehirli balıkçılar, bir süre önce artan maliyetleri gerekçe göstererek iki gün boyunca ağ atmayan İstanbullu balıkçıların yeniden suya açılmaları ile balığın bollaştığını, balık fiyatlarının normale döndüğünü belirtti.

28 Aralık 2021, Salı 12:18 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta, artan maliyetlerine rağmen kabzımalların balık kasa fiyatlarını yükseltmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen İstanbul'daki balıkçılar iki gün boyunca balığa çıkmama kararı almıştı. Balıkçılar bu iki günün ardından yeniden denizlere açılınca bu durum ülke genelindekiler gibi Eskişehir'deki tezgâhlara da yansıdı. Ağların atılmadığı zaman az balık olması nedeniyle artan balık fiyatları, tekrar eski haline geldi.

Eskişehir’de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, balıkçıların bazı sebeplerden dolayı iki gün boyunca motor kapattığını söyledi. Bu durumun tezgâhları da etkilediğini belirten Şahin, “Balıkçılar iki gün boyunca yetkililere seslerini duyurmak amacıyla motor kapattılar. Mazotun pahalı gelmesi ve denizlerdeki fırtınadan dolayı zorlandıklarını söyleyerek bunu yaptılar. Bu iki gün bizi etkiledi, balık az çıktı, fiyatlara da yansıdı. Tekrar balığa çıkmaya başladılar, şimdilerde tezgâhlar yeniden doldu. Önümüzdeki günlerde inşallah böyle bir şey olmaz. İnsanlar zaten en ucuza balığı alıyor. Vatandaşın bol bol balık yiyebilmesi için balıkçılara yardımcı olunması lazım. Devletimizin balıkçı teknelerine ve balıkçı esnafa yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Çupra ve levreğin besi balıkları olmasından dolayı dövize endeksli olduğunu aktaran Şahin, bu balıkların fiyatlarında artış olduğunu kaydetti. Fiyatların genel olarak normal düzeyde olduğunu ifade eden Şahin, “Çupra, levrek ve bazı küçük balıklarda artış var, ama yine de fiyatlarımız normal. Balıkçılarımız Salı günü tekrar balığa çıktıkları için balık da bollaştı ve fiyatlar oturdu. Çupra ve levrek besi balığı olduğu için bunlar dolar endeksli alınıyor, o yüzden pahalı olur. Şimdi dolar da düştü ama hala çupra ve levreğin fiyatı düşmedi” diye konuştu.

İHA

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