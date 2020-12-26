Ekonomi Balıkesir 12'den vurdu

Balıkesir 12'den vurdu

Ekonomi

Balıkesir 12'den vurdu

Balıkesir, ağustos ayında Burhaniye zeytinyağını tescilleterek coğrafi işaretli ürünler arasına kattı.

26 Aralık 2020, Cumartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Burhaniye zeytinyağının eklenmesiyle birlikte Balıkesir’in Marmara mermerinden kuzu etine, höşmerimden Gönen iğne oyasına coğrafi işaretli ürün sayısı 12’ye ulaştı. Bu ürünler Ayvalık zeytinyağı, Balıkesir kuzu eti, Balıkesir höşmerim tatlısı, Burhaniye zeytinyağı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Edremit zeytinyağı, Kapıdağ mor soğanı, Susurluk ayranı, Susurluk tostu, Gönen iğne oyası, Yağcıbedir el halısı ve Marmara Adası mermeri olarak sıralanıyor.

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