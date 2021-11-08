İçerisinde bulunan demir, potasyum, sodyum, magnezyum, kalsiyum, protein ve fosfor gibi minerallerin yanı sıra A, B1, B2, B3 ve C vitamini bakımından da oldukça zengindir. Peki, balkabağı hangi mevsimde ve ayda yetişir? Balkabağı ne zaman yenir? Mevsiminde balkabağı yemek isteyenler için işte balkabağı mevsimi...

BALKABAĞI HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Balkabağı kış sebzesidir. Genellikle tatlılarda kullanılan nefis bir besindir. Hem hafif bir tadı vardır hem de çok besleyicidir. Kıç mevsiminde özellikle Kasım ve Aralık aylarında hasar edilen balkabakları, tezgahlarda yerini alır.

BALKABAĞI NE ZAMAN YENİR?

Ekim ayının ilk haftasında hasadı yapılan balkabakları, Ekim ayı itibari ile yenmeye başlanır.



