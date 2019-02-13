Bamya tohumunun bilinmeyen faydaları

Bamya, pamuk ailesinden bir bitkidir. B ve C vitamini; potasyum, folik asit, demir, çinko ve kalsiyum açısından zengin bir besindir. Bamya tohumunun bilinmeyen faydalarını Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, Hürriyet Aile için kaleme almış...

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI

Mideyi korur.

Karaciğeri korumaya yardımcı olur.

Kolon kanserinin önlenmesinde yardımcı olur.

Lif oranı yüksek bir gıda olması nedeniyle uzun süre tok tutar.

Vücudun kan şekeri oranını düzenler.

Hızlı kilo vermeye yardımcı olur.

Antioksidan özelliği vardır.

Sindirime yardımcı olur.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Hafızayı kuvvetlendirir.

İnsülin duyarlılığını arttırır.

Kabızlığı gidermeye yardımcıdır.

Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecine destek olur.

Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirici bir etki oluşturur.

Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI KORUR

Bamyanın içerdiği besinler ve özellikle C vitamini cilt sağlığı için hayati bir önem taşır. C vitamini, cildin yaşlanmasını yavaşlatırken aynı zamanda dokuyu kuvvetlendirir. Cilt pigmentasyonunu önlemeye yardımcı olur. Cildinizi gençleştirir ve zararları tamir eder. Eğer kuru ve güçsüz saçlara sahipseniz bamyayı kaynatın ve suyu ile saçlarınızı yıkayın, bu uygulama sorunu büyük ölçüde giderecektir. Bamya, kuru ve kaşıntılı kafa derisi için mükemmel bir nemlendiricidir. Saçınızı yumuşatır ve nemlendirir.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Suda bekletme: Bamya tohumunu suda bir gece bekletip ertesi gün kaynayana kadar ateşte tutup daha sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.

Kurutma ya da kavurma: Limon kabuğu rendesiyle beraber toz haline getirip tüketmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için önce fırında veya güneşte kurutmalısınız.

Sulu yemeklere dahil etme: Çorba ve sulu yemeklerinize bamyanın tohumlarını ekleyebilirsiniz.

Kahve gibi tüketme: Bamya tohumlarını tıpkı kahve çekirdeklerini çeker gibi temiz bir öğütücüden çekerek toz haline getirebilir ve bu şekilde french press'in içine koyup üzerine sıcak su ekleyerek kahve demler gibi demleyebilirsiniz.

BAMYA TOHUMUNUN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Bamya, genelde her yaş için sağlıklı bir besindir ve sağlık açısından tüketilmesi bir risk teşkil etmez. Sadece aşırı tüketime bağlı olarak bazı yan etkileri olabilir, bu yüzden özellikle bamya tohumunun tüketiminde miktara dikkat edilmelidir. Hamilelik ve gebelik döneminde olumsuz etkileriyle alakalı yeterli bilgi yoktur. Doktorunuza danışarak tüketim miktarı hakkında bilgi almanızı öneririm.

Ayrıca bamya tohumunu yutarak doğrudan tüketecekseniz boğazınıza kaçma gibi risklere dikkat etmeniz gerektiğini unutmamanız, günlük kullanımda asla ama asla aşırıya kaçmamanız ve belirtilen ölçülerde kullanmanız büyük önem taşımaktadır.



