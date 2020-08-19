Barcelona, Ronald Koeman ile 2 yıllığına anlaştı
Bayern Münih faciasının ardından Barcelona'da Quique Setien ile yollar ayrılmıştı. Barcelona yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile 2 senelik sözleşme imzaladı.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 14:28 Son Güncelleme:
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Barcelona, Ronald Koeman'ı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı
Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetin ardından Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktör açıklandı.
Katalan ekibi, efsane kaptanlardan Ronald Koeman ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
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