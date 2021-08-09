Barcelona'da Sergio Agüero sakatlandı: 10 hafta yok
Barcelona bir yıldızını para yüzünden bir yıldızını ise sakatlık yüzünden kaybetti. Arjantinli yıldızlar Messi ve Agüero, Barcelona çatısı altında buluşacak diye beklenirken Messi takımdan ayrıldı, Agüero ise 2.5 ay sürecek bir sakatlık yaşadı.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 16:12 Son Güncelleme:
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Katalan ekibi Barcelona, Sergio Agüero'nun sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Katalan basını, Messi ile oynama sözü verilen Agüero'nun, vatandaşının vedasının ardından ayrılmak istediğini iddia etmişti. Sergio Agüero, 10 yıllık Man City serüveninde 258 gol atmıştı. Yıldız futbolcu bu süreçte 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
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