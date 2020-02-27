7. dakikada Clichy'nin soldan ortasında altıpasa hareketlenen Aleksic, arka direkte uygun durumda kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. 17. dakikada Acuna'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok üzerine gelen topu güçlükle uzaklaştırdı. 30. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kafayla indirdiği topla altıpas içi sağ çaprazda buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, açıyı kapatan kaleci Maximiano ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

31. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Demba Ba'nın kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Maximiano çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştıramayınca altıpas gerisindeki Skrtel yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

40. dakikada soldan kullanılan korner sonrasında Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Acuna, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, yerden gelen meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

45. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağında kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderirken, ön direğe adım atan kaleci Maximiano'yu geçen top arka direkten ağlarla buluştu: 2-0.

Aleksic'in attığı golün santrası olmadı ve Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

46. dakikada Bolasie'nin sağdan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdaki Vietto'nun bekletmeden vurduğu topu Mert Günok kornere çeldi.

56. dakikada turuncu-lacivertliler gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Clichy'nin soldan pasında penaltı noktası gerisinde topu alan Demba Ba, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı. Maximiano'dan dönen topu önünde bulan Senegalli futbolcu, bir kez daha şansını denedi ancak meşin yuvarlak yine kalecinden geri geldi. Portekiz temsilcisinin savunması, bir kez daha topu alan Demba Ba'ya şut imkanı vermedi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

68. dakikada Sporting Lizbon farkı 1'e indirdi. Acuna'nın soldan ortasında altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Vietto, kafayla topu kaleci Mert'in sağından ağlara gönderdi: 2-1.

82. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışında şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

88. dakikada sağdan ceza sahasına giren Doumbia'nın şutunda kaleci Mert Günok'un da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Visca, önündeki kalabalığa ve dar açısına rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Maximiano'nun solundan ağlarla buluştu: 3-1.

Müsabakanın normal süresi turuncu-lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

94. dakikada Ristovski'nin sağdan ortasında altıpas gerisinde kafa vuruşunu yapan Vietto, meşin yuvarlağı az farkla üstten auta attı.

104. dakikada Visca'nın sağdan ortasında savunmaya çarpan top kaleciye yönelirken, Maximiano meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk uzatma bölümünde skor değişmedi.

117. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Caiçara ceza sahası içinde Vietto'nun müdahalesiyle yerde kalınca İspanyol hakem Lahoz penaltı kararı verdi. 119. dakikada penaltıyı kullanan Visca topu ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşmayı 4-1 üstün tamamlayan Medipol Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.

AA