Başakşehir'in Robinho planı
Haftalarca Robinho’yu ileri uçta oynatan ancak istediği verim alamayan Abdullah Avcı, geçen hafta ise Brezilyalı yıldızı sol kanatta görevlendirmişti.
Robinho Ankaragücü maçında 1 gol atıp çok etkili olurken; Avcı, Galatasaray deplasmanında da Sambacı’yı sol tarafta başlatmaya hazırlanıyor.
Böylelikle Cim Bom’un Mariano-Feghouli ikilisinden oluşan sağ kanadı tehdit altına alacak, Robinho aynı zamanda stoperlerin baskısından kurtulacak. Avcı, tecrübeli oyuncusundan sorumluluk alıp takıma hücumda liderlik etmesini istedi.