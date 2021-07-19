Bayramlar hem sosyal hem de manevi açıdan önemli bir gün olmakla birlikte kimi iş yerleri bayramda da mesaiye devam ediyor. Ancak resmi tatil ilan edilen bayramda çalışma konusunda işçinin hangi haklara sahip olduğu, bayramda çalışmanın zorunlu olup olmadığı da pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Haberimizde uzmanların “Bayramda çalışma zorunlu mu?” ve “Bayramda çalışmayan işçi işten çıkarılabilir mi?” sorularına verdiği yanıtı okurlarımız için derledik…

BAYRAMDA ÇALIŞMA ZORUNLU MU?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor ve 23 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Arife gününe denk gelen 19 Temmuz Pazartesi günü de öğleden sonra resmi tatil, böylece 2021 Kurban Bayramı’nda 4 buçuk gün resmi tatil bulunuyor.

Bununla birlikte Arife pazartesi günü öğleden öncesi de idari tatil ilan edildi ve hafta sonları ile birleşen Kurban Bayramı tatili, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca kişi için 9 güne uzadı. Ancak idari tatiller bir yana özel sektörde çalışan pek çok kişi bayramda da çalışmak durumunda.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan uzmanlar, işçinin bayramda çalışma zorunda olup olmadığı konusunda, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunup bulunmadığına bakılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Eğer, çalışanın iş sözleşmesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa, işverenin istemi üzerine işçinin bayramda çalışması gerekiyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMAYAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

İşçinin iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde bayramda çalışma konusunda detaylar var ve işçi halihazırda bu sözleşmeye imza atmışsa işveren istediği halde bayramda işe gelmeyen işçiyi işten çıkartabilir.

Ancak iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde bayramda çalışılacağına dair bir hüküm yoksa bayramda çalışılması için, mutlaka işçinin rızası gerekiyor. İşçi istemezse bayramda çalışmaz. İşveren de bu nedenle işçiyi işten çıkartamaz.