Bayramlık krediler hazır

Ramazan Bayramı yaklaşırken, bankaların sunduğu avantajlı krediler nakite sıkışanların imdadına yetişiyor. Özellikle faizlerin artış trendine girdiği bu dönemde sunulan krediler cazip avantajlar sunuyor. Vadesi 60 aya çıkan kredilerin üst limiti 100 bin lirayı buluyor. Üstelik faizler yüzde 1.89’dan başlıyor...

31 MAYIS’A KADAR

Garanti Bankası, bayrama özel uygun faizli 60 aya varan vadelerle kredi fırsatı sunuyor. Bayram kampanyası 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Bankanın şubesi, internet sitesi ve Garanti Cep üzerinden veya 444 0 355’i arayarak başvuru yapabilir.

İKİ BAYRAM ARASI

Akbank, ‘İki Bayram Arası Ödemesi Olmayan İhtiyaç Kredisi’ hazırladı. Müşteriler, kredilerinin ilk taksitini 3 aya kadar erteleyebilecekleri gibi 5 yıla (60 ay) varan vade seçeneklerinden de yararlanabilecek. Başvurular şube, cep telefonunda ‘Akbank Direkt’ ve 4442525 üzerinden yapılabilir.

60 AYA KADAR VADE

Yapı Kredi, kampanyası ile bayram dönemindeki artan ihtiyaçlarında müşterisine destek oluyor. 60 aya kadar vade seçenekleri ile sunulan uygun faiz oranlarına sahip kredi kampanyası 6 Haziran’a kadar sürecek. Krediye bankanın şube ve dijital kanallarından başvurulabiliyor.

100 BİN LİRA

ING Bank, 3 ay ertelemeli ve 60 ay vadeye kadar uygulanabilecek bayram kredisi sunuyor. Bu kredi koşulları 5-100 bin lira arasında geçerli olacak. Herkesin kullanımına açık olan bayram kredisinden yararlanmak isteyenler, 30 Haziran 2019’da kadar başvuru yapabilir.

ÜÇ AY ERTELEME

QNB Finansbank, bayrama özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vadelerle bayram kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ ve esnaf, bankanın şubelerine başvurabilir. Bankanın müşterisi olmayanlar ise TC kimlik numarası ile 5030’a SMS olarak göndererek krediden faydalanabilir.

YÜZDE 1.99 FAİZ

TEB, yüzde 1.99’dan başlayan ve 3 ay ile 60 ay arasında değişen vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. Müşterilerin farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına göre değişen vade oranına ve Findeks notuna göre belirlenen geri ödeme imkanıyla veriliyor.

ESNEK ÖDEME SEÇENEĞİ

VakıfBank, bayram kredisiyle 60 aya varan vadeler, yüzde 1.89’dan başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilerin ‘yanındaki güç’ oluyor. 50 bin liraya kadar kredi kullanma imkanı var. Ayrıca eşit, artan-azalan, 3 ay ödemesiz taksit imkanları da bulunuyor.

AVANTAJLI KAMPANYA

DenizBank, kampanya kapsamında aylık yüzde 1.99’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sunuyor. 12 ay vadede 3 bin liraya kadar kredi imkânı sağlıyor. Kredi üst limiti ise 55 bin lira, vadesi 60 aya kadar çıkıyor. Kampanya, 7 Haziran 2019’a kadar devam edecek.

GÜLTEN UĞURLU/ POSTA