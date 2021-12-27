Ekonomi BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında daha suç duyurusu

BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında daha suç duyurusu

Ekonomi

BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında daha suç duyurusu

BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Heçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

27 Aralık 2021, Pazartesi 14:51 Son Güncelleme:
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TRT Haber'in BDDK kaynaklarından edindiği bilgiye göre, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.


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