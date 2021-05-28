Bebek cilt bakımı için 5 öneri

DÖKÜNTÜLERE DİKKAT EDİN!

Yenidoğan döneminde deride görülen farklı döküntülerin büyük bir kısmı zararsız ve kendiliğinden gerileyen tablolardır. Örneğin dudaklarda emmeye bağlı küçük, su toplamış kabarcıklar izlenebilir. Vücudun farklı alanlarında geçici renk değişiklikleri, yüz ve gövdede küçük kırmızı kabarcıklar, yüzde sarı yağ noktacıkları ve küçük sivilceler görülebilir. Bunlar çoğunlukla normaldir. Ancak gerilemeyen, vücudun büyük bir bölümünü kaplayan döküntü varlığında ya da bu bulgulara ateş, genel durum bozukluğu eşlik etmesi durumunda doktora başvurulmalı. Hayatın ilk birkaç haftasında deride ince bir soyulma olması normaldir. Ancak deride aşırı kuruluk olması, sürekli ve yoğun soyulma varsa iktiyoz (balık derisi hastalığı) ve çeşitli sendromlar değerlendirilmeli.

PARFÜMSÜZ BOYASIZ ŞAMPUAN

Yenidoğan derisinin geçirgenliği fazla, pH derecesi yüksek, deri katları arasındaki bağlantıları zayıf ve kalınlığı erişkinlere oranla 5 kat kadar daha incedir. Bu nedenle kullanılan deri bakımı ürünleri parfüm, boya ve zararlı etkileri bilinen kimyasallar içermemeli.

GÖBEK BAĞI DÜŞÜNCE BANYO YAPTIRIN

Bebeğin ilk banyosu göbek bağı düştükten sonra yapılabilir. Banyo suyu daima ılık (37 derecenin altında), ortam ısısı 21-22 derece olmalı. Banyolar 5-10 dakikadan uzun tutulmamalı. Temizleme işlemi yumuşak bir temizleyiciyle, sünger ve lif gibi aşındırıcılar kullanılmadan yapılmalı. İlk aylarda, haftada 2-3 kez yıkama yeterli. Daha sonra günlük yıkama yapılabilir. Banyo sonrasında bebeğin ısı kaybını engellemek için bebek hızla ılık ve kuru bir havlu ile sarılmalı, tamponlayarak kurulama yapılmalı.

PİŞİĞE KARŞI SIK BEZ DEĞİŞTİRİN

Bez bölgesi gerekirse gün içinde birkaç kez yumuşak bir temizleyici ile yıkanabilir. Bez bölgesinde, idrar ve dışkının deriye teması ve bölgenin sürekli kapalı kalması pişik oluşumunu kolaylaştırır. Bu nedenle sık bez değiştirin, değişim sırasında mümkün olduğu kadar altını açık bırakarak havalandırın. Ilık su ve yumuşak pamuklu bez ile önden arkaya doğru, sürtmeden tamponlayarak silin, sonrasında yine tamponlayarak kurutun. Kızarıklık varsa çinko oksit içeren pomatlar veya saf katı vazelin sürün. Birkaç gün içinde iyileşmeyen kızarıklık varlığında, bez bölgesinde döküntüye neden olan diğer nedenlerin araştırılması ve uygun tedavinin düzenlenmesi için doktora başvurun.

ORGANİK ÜRÜNLER MASUM OLMAYABİLİR

Son yıllarda bebek ve çocukların deri bakımına yönelik kozmetik ürünlerin içerikleri çok tartışılıyor. Parabenler, fitalatlar, sülfatlar, mineral yağlar ve güneşten koruyucu ürünler özellikle kanser yapıcı olmakla suçlanıyor. Birçok ülkede kozmetik ürünler, yoğun denetim ve testlere tabi tutulduktan sonra piyasaya sunuluyor. Ancak etiketlerin üzerindeki ‘Dermatolojik olarak test edilmiştir’, ‘Koruyucu içermez’, ‘pH dengeli’, ‘doğalorganik- bitkisel içeriklidir’ gibi tabirler, her zaman bu ürünlerin iddia edilen bu özellikleri taşıdığı veya herkes için güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Doğal içerikli birçok madde, hassas bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Aynı şekilde tahriş edici bir madde, organik tarımla üretilmiş olsa da tahriş edici özelliğini taşımaya devam eder. Doğal-organikbiyolojik terimleri sadece, ürün bileşiminde kullanılan hammaddelerin, çeşitli sertifika sistemlerine uygun olarak üretildiğini ifade eder. Unutmayın, kozmetik ürünlerin tamamı aslında kimyasaldır; kozmetik ürünlerin kimyasal birleşimlerinde en yaygın kullanılan madde ise yeryüzünün en doğal maddesi olan sudur.



