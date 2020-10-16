Bebeklerdeki huzursuzluğun bazı ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olabileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Banu Yazıcı, "Bebekler emerken neden huysuzlanır?'' sorusuna cevaplar verdi.

Bebekler neden emerken huysuzlanır?

Uygun bir emzirmeyle bebekler annenin göğsünde huzuru bulabilir diyebiliriz, hem ten teması kurar, tam bir bağlanma hissi duyar hem de besin ihtiyacını anne göğsünden gelecek anne sütü ile karşılayabilir. Ancak emzirme tekniğindeki bir yanlışlık bebeğin memeyi bulmasını zorlaştırabilmekte ve bebek bu sırada hava yutarak sonrasında gaz şikayetine neden olabilmektedir. Bunun sonucu bebeğin memeyi bırakmasına ve gaz şikayeti içinde kıvranmasına neden olacaktır ve ayrıca memeden yeteri kadar süt alamayacaktır ve devamlı açlık hissiyle tekrar emmek isteyecektir bu da huzursuzluğun daha da artmasına neden olacaktır. Bunun dışında eğer bebeğin bezi ıslak ve pislenmiş ise yine emerken huzursuz olacaktır.

Bebekte eğer inek sütü alerjisi veya laktoz intoleransı dediğimiz anne sütü şekerine (laktoz) veya inek sütü içindeki proteine karşı hassasiyet varsa yine bebek emmek istemez ve huzursuzlanır. Annenin beslenmesi bu yüzden önemlidir. Eğer bebekte alerji varsa annenin içtiği süt veya süt ürünleri bebekte gaz, huzursuzluk, kusma, kilo alamama, vücutta döküntü, bazen kakasında mukus veya kan şeklinde görülebilir. Bu durumun tespit edilmesi bebeğin beslenmesinde değişiklikler yapılmasına (annenin diyeti, gerektiğinde inek sütü olmayan formül mamalarla destekleme) ve ek gıdaya geçişte alerji riskine göre değerlendirilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bebeğin büyüme ve gelişmesini etkilemektedir.

Benzer şikayetlerle karışabilme olasılığı olan laktoz intoleransı da genelde annenin süt şekerine hassasiyeti varsa, bebekte de aynı şikayetlere neden olabilmektedir. Annenin beslenmesi bu noktada da önemli oluyor. Laktozsuz yoğurt, peynir altı suyu gibi besinleri tüketmesi önerilmektedir.

Huzursuzluk bir bebek için ciddi bir sorun olabilir. Örneğin doğumsal metabolik hastalıklar, bağırsak tıkanıkları, galaktozemi gibi enzim eksiklikleri, infeksiyonlar bebeklerin huzursuzlukla birlikte kusma ataklarıyla kendini gösterir ve acil tanısının konulup tedavisinin başlaması gerekmektedir.







