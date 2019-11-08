D vitamininin en güçlü kaynağı güneştir. D vitamini içeren besinler tüketerek D vitamini seviyemizi arttırmakta mümkündür. Bebeklerde D vitamini oldukça önem taşır. D vitamini eksikliği genelde 6 - 36 ay arası bebeklerde oldukça fazla rastlanmaktadır. Bebeklerde D vitamini eksikliği nelere sebep olabileceği konusunda ebevynler bilinçlenmelidir. Bebeklerde D vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenler haberimizde.

D vitamini nedir?

Tıp dilinde kalsiferol denilen, yağda çözünen, karaciğerde ve yağ dokuda depolanan vitamin çeşitlerinden biridir. D2 ve D3 olarak iki tipe ayrılmaktadır. Güneşten ve besinlerden alınan D vitamini, karaciğerde ve böbrekte değişime uğrayarak daha etkili bir kimyasala dönüşmektedir.

D vitamini ne işe yarar?

D vitamini bağırsaktaki kalsiyum emilimini arttırmak, kemik mineralizasyonunu, kalsiyum fosfor dengesini, kas sinir sistemi fonksiyomnlarını, kas gücünü ve kalp atışlarını düzenlemek ile görevlidir.

D vitamini eksikliği neden olur?

D vitamini eksikliğinin en önemli nedeni, vücudun güneşten alınan UVB ışınlarına yeterince temas etmemesidir. Vücut güneşten aldığı D vitaminini başka hiç bir yolla ve besinle alamaz. Bunun nedeni D vitamini içeren besinlerde vitamin oranının az ve yeterli olmamasıdır.

Bebeklerde D vitamini eksiklik belirtileri nelerdir?

Bebeklerde D vitamini eksikliğini teşhisini en doğru şekilde doktorunun aldığı kan tahlili yöntemiyle öğrenebiliriz. Bunun dışında bazı bulgularda şöyledir:

- İştahsızlık

- Kilo alamama

- Gelişim geriliği

- Yürümede gecikme

- Diş çıkmasında gecikme

- Başın fazla terlemesi

- Kemik ağrıları

- Kemik hastalıkları.

Bebeklerde D vitamini takviyesi ve tedavisi nasıl yapılır?

Doktor tarafından reçete edilen vitamin ile tedavisi mümkündür. Yaz aylarında saat 11 ile 15 arası haricindeki güneşten yararlandırmak çok etkili olacaktır. Yaklaşan kış aylarında ise hava güzel oldukça açık alana çıkartmak bebekler için oldukça faydalıdır.

D vitamini hangi besinlerde bulunur?

- Yağ bakımından zengin olan balık çeşitleri (somon, uskumru, ton balığı, sardalye)

- Süt ve süt ürünleri

- Yumurta

- Portakal suyu gibi doğal meyve suları

- Tavuk ciğeri

- Balık yağı

- Tahıl ürünleri

- Yonca

- Isırgan otu

- Maydanoz

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