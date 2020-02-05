Büyümenin en hızlı olduğu bebeklik döneminde beslenme gelişim açısından büyük önem taşıyor. Hayata sağlıklı bir başlangıç için beslenmede bebeklik dönemi en kritik dönemdir. Uzmanlar, çocukluk çağı hastalıklarının en önemli ölüm nedenlerinden biri olan büyüme geriliği, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri ile ishaller en sık 0-2 yaş grubu çocuklarda görüldüğünü söylüyor. Büyümenin en hızlı olduğu bu dönemde oluşan büyüme geriliğinin iki yaş sonrasında düzeltilmesi oldukça güçtür. Bu nedenle, süt çocuğu ve küçük çocukların beslenmesiyle ilgili alışkanlıkların bu dönemde kazandırılması ve annelerin bu konuda bilinçlendirilmesi önem taşıyor. Peki, Yenidoğan bebekte beslenme nasıl olmalı? Bebeklerde ek gıdaya ne zaman geçilmeli? Bebeklerde aylara göre hangi ek besinler verilmeli? İşte ebeveynlerin bebek beslenmesiyle ilgili bilmesi gereken detaylar...

Yenidoğan bebekte beslenme nasıl olmalı?

Çocukların sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için annelerin gebe ve emziklilik döneminde, fetal gelişme, süt yapımı, besinlere olan gereksinmelerinin artması ve buna bağlı olarak yeterli ve dengeli beslenmeleri ve sağlıklarını korumaları konusunda bilinçlendirilmeleri önemlidir. Uzmanlar, yenidoğan bir bebek için en uygun besinin anne sütü olduğunu söylüyor. Anne sütü hem bebeğin sağlıklı olması, tüm besin öğeleri gereksinmelerini karşılaması, hem de kolaylıkla sindirilebilmesi ve enfeksiyonlara karşı koruması açısından yeri doldurulamaz bir besindir. Yenidoğan bir bebeğe ilk 6 aylık dönemde sadece anne sütü verilmelidir.

Bebeklerde ek gıdaya ne zaman geçilmeli?

Sadece anne sütü ile beslenen bebeklere ilk aylık dönemde sadece anne sütünün verilmesi gerekir. Bebeklerde 6 aylık dönemden itibaren aylara göre verilmesi önerilen tamamlayıcı besinler şu şekildedir:

0. ay: Sadece anne sütü (Bebeğin aylara göre büyümesi izlenmelidir)

Bebeklerde aylara göre hangi ek besinler verilmeli?

Anne sütüne devam

Yoğurt

Meyve suyu, sebze suyu ve püresi

Pekmez

Şekersiz muhallebi (süt + pirinç unu)

Yumurta sarısı (1/4 oranında)

Besinlerin hazırlanmasında inek sütü küçük miktarlarda kullanılabilir.

Anne sütüne devam

Yoğurt

Meyve suyu, sebze suyu

Pekmez

Pirinç unu, pirinç

Yumurta sarısı (tam)

Et (balık, tavuk etleri ve kırmızı et)

Bitkisel yağlar

Sebze püre veya sebze çorba

Anne sütüne devam

Yoğurt

Meyve suyu, sebze suyu

Pekmez

Et (balık, tavuk etleri ve kırmızı et), kuzu veya tavuk karaciğeri

Bitkisel yağlar

İyi ezilmiş ev yemekleri (kıymalı ve sebzeli)

Tam yumurta veya pastörize peynir

Tahıl – kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut ezmeleri