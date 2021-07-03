Bebeklerde ishale karşı öneriler

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Hafif ishal: evde tedavi.

Günde 3-4 kez sulu dışkılama varsa ve dehidratasyon belirtisi yoksa evde tedavi yeterli olabilir. Ancak dışkı sayısı günde 4-10 kez veya daha fazla ise ve kuru ağız, kuru cilt, beslenmeyi red, gözyaşı dökmeden ağlama, sürekli uyku hali gibi dehidratasyon belirtisi varsa mutlaka kuruma başvurulmalıdır.

Anne sütüne devam!

Anne sütü immün sistemi güçlendirerek ishalin düzelmesine yardımcı olur ve dehidratasyon gelişme riskini azaltır bu nedenle anne sütü alan bebeklerde anne sütüne aynı sıklıkta devam edilmelidir. Formüla ile beslenen bebeklerde ise mama ekstra sulandırılmadan aynı şekilde hazırlanmalı ve aynı sıklıkta verilmeye devam edilmelidir.

Sıvı takviyesi

Evde ishal tedavisinin önemli kurallarından biri sıvı takviyesi yapmaktır. 2 yaşından küçük bebeklere her sulu dışkılama sonrası 50-100 ml, 2 yaşından büyük bebeklere ise her sulu dışkılama sonrası 100-200 ml sıvı takviyesi yapılmalıdır. Emzirilen bebekler önce emzirilmeli ve sonrasında sıvı takviyesi yapılmalıdır.

Beslenme nasıl olmalıdır?

Hafif ishal sırasında besinlerin büyük bir kısmı sindirilebilir, emilebilir ve kullanılabilir. Bu nedenle genel olarak sağlıklıyken sürdürülen beslenme şekline devam edilmelidir. Ancak sindirimi güç olduğu için çiğ meyve-sebze, posa içeriği yüksek olduğu için kepekli tahıllar ve ozmotik yükü artırdığı için meyve suları ve şekerli besinler verilmemelidir. Yağ kısıtlamasına gerek yoktur ancak aşırı yağlı besinlerden ve kızartmalardan kaçınılmalıdır. Havuç, patates, pirinç ve muz gibi besinler dışkı kıvamını artırarak ishali hafifletebilir. Bununla birlikte ev yapımı yoğurtlar, probiyotik takviyeli ticari yoğurtlar ve kefir tedaviye yanıtı artırır.



