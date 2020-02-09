Bebeğin doğumunun ardından yeni anneleri bazı tetkik ve izlemeler için sağlık kuruluşlarına gitmeleri beklenir. Bebekte bazı hastalıkların erken teşhisi açısında bu ziyaretler önemlidir. Peki, Bebeklerden topuk kanı neden alınır? Fenilketonüri ve Hipotiroidi nedir? İşte yeni annelerin merak ettiği soruların cevapları...

Bebeklerde topuk kanı neden alınır?

Özellikle 5-7. günlerde bebekten alınan topuk kanı önlenebilir zekâ geriliğinin en sık nedenlerinden olan Fenilketonüri ve Hipotiroidinin henüz belirti vermeden saptanması açısından önemlidir. Doğum sorası izleminizi aile hekiminiz yapar. Bu yüzden mutlaka doğumdan sonraki 5-7. günler arasında bebeğinizin topuğundan kan aldırmanız gerekiyor.

Fenilketonüri nedir?

Anne-babadan kalıtım yoluyla çocuğa geçen ve zeka geriliğine yol açan bir hastalıktır. Hasta olan çocuklarda, proteinli gıdalarla aldıkları “fenilalanin” maddesi birikir. Bu maddenin birikmesi beyin gelişimini etkileyerek havale geçirmesine ve zekâ geriliğine yol açar. Bu bebeklerin ilk aylarda hastalıkları belirti vermeyebilir. Fakat, beyin gelişimi etkilenmeye başlamıştır. Bu hastalığın tedavisi mümkündür. Hasta olan çocuğa özel mamalar verilir. Ülkemizde her 3 bin çocuktan birinde görülmektedir.

Akraba evliliği, hastalığın görülme sıklığını arttırır. Hastalığın sık görülmesi, erken dönemde belirti vermemesi, zekâ geriliğine yol açması ve etkili bir tedavisinin olması nedeniyle erken tanı önemlidir. Erken tanı için tüm bebeklerin topuğundan, doğumdan sonraki 3-7. günler arasında 1 damla kan alınmalıdır. Tüm bebeklerden alınan bu kanlarda fenilketonüri hastalığı araştırılarak sadece hastalık şüphesi olan bebekler, daha ayrıntılı inceleme için hastaneye çağırılmaktadır.

Hipotiroidi nedir?

Tiroit hormonunun yetersizliğidir. Hipotiroidi hormonu, bebek ve çocuklarda beyin gelişimi için gereklidir. Bu hormonun yetersizliğinde zeka geriliği görülür. Bu hastalık kalıtsal olabileceği gibi annenin gebelikte yetersiz iyot alımına bağlı olarak da görülebilir. Hastalık ilk aylarda belirti vermeyebilir. Oysa ki beyin gelişimi, anne karnından başlayarak olumsuz etkilenmektedir. Ülkemizde her 2 bin çocuktan birinde görülmektedir. Hastalık tiroit hormonu içeren ilaçların verilmesiyle tedavi edilebilmektedir.

Hastalığın sık görülmesi, erken dönemde belirti vermemesi, zeka geriliğine yol açması ve etkili bir tedavisinin olması nedeniyle erken tanı önemlidir. Erken tanı için tüm bebeklerin topuğundan doğumdan sonraki 3-7. günler arasında 1 damla kan alınmalıdır. Tüm bebeklerden alınan bu kanlarda hipotiroidi hastalığı araştırılarak sadece hastalık şüphesi olan bebekler, daha ayrıntılı inceleme için hastaneye çağırılmaktadır.

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