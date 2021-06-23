A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre, Younes Belhanda, "İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim" dedi.

Belhanda devre arasında takımdan gönderilmişti. Gönderilme sebebi ise Mustafa Cengiz ve yönetimine maç sonuna canlı yayınında yaptığı 'stad zemini' eleştirisiydi.