Futbol Belhanda konuştu! 'İnşallah Galatasaray'a dönerim'

Belhanda konuştu! 'İnşallah Galatasaray'a dönerim'

Futbol

Belhanda konuştu! 'İnşallah Galatasaray'a dönerim'

Galatasaray'da eski yönetimle tartıştığı için takımdan gönderilen Younes Belhanda, Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Faslı oyuncu konuyla ilgili konuştu.

23 Haziran 2021, Çarşamba 15:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre, Younes Belhanda, "İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim" dedi.

Belhanda devre arasında takımdan gönderilmişti. Gönderilme sebebi ise Mustafa Cengiz ve yönetimine maç sonuna canlı yayınında yaptığı 'stad zemini' eleştirisiydi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sergen Yalçın'ı bekleyen zor 2 ay!