Belhanda konuştu! 'İnşallah Galatasaray'a dönerim'
Galatasaray'da eski yönetimle tartıştığı için takımdan gönderilen Younes Belhanda, Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Faslı oyuncu konuyla ilgili konuştu.
23 Haziran 2021, Çarşamba 15:34 Son Güncelleme:
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A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre, Younes Belhanda, "İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim" dedi.
Belhanda devre arasında takımdan gönderilmişti. Gönderilme sebebi ise Mustafa Cengiz ve yönetimine maç sonuna canlı yayınında yaptığı 'stad zemini' eleştirisiydi.
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