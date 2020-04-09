Berke Özer yabancı sınırı isteyenleri eleştirdi

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Berke Özer, yabancı sınırıyla ilgili konuştu. Sporx'e verdiği röportajda açık yüreklilikle yabancı sınırı isteyenleri eleştiren Berke, iyi oyuncunun her şartta oynayabileceğini söyleyerek yabancı sınırı getirilmesini isteyenleri eleştirdi. Berke'nin açıklamaları şöyle:

"Sürekli serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda lig kalitemiz de çok artıyor. İyi olan futbolcu her zaman oynar. Bunun ülkeyle, yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Oynayan Türkler de iyi oldukları için oynuyorlar. Bunu ancak oynamayan, oynamaya ihtiyacı olanlar konuşur."

Berke Özer sezon başında Altay Bayındır'ın transfer edilmesinin ardından tecrübe kazanması ve düzenli forma giymesi için Belçika takımlarından Westerlo'ya kiralanmıştı. Yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Berke, 2 sene önce Altınordu'dan 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

19 yaşındaki Berke'nin gelecekte uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesini koruması bekleniyor.

Berke, Altınordu'yu ziyaret ediyor