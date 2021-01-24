Beşiktaş: 2 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

1. dakikada N’Sakala’nın sol kanattan ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 15. dakikada Ghezzal’ın ortasında Aboubakar’ın zor şartta yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı. 19. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ghezzal'ın, ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Josef De Souza kafayla topu indirdi. İrfan Can Eğribayat'dan seken topu önünde bulan Cyle Larin yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. Ancak hakem Ali Şansalan tarafından ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33. dakikada Ghezzal’ın ortasını Aboubakar göğsüyle indirdi. Aboubakar’ın şutunda top filelere gitti. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

39. dakikada sol kanattan gelişen atakta Zulj’un rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Ersin oyun alanına çeldi. Dönen topta Tripic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+2. dakikada Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta kalesini terk eden İrfan Can topu yumrukladı. Yay üzerinde topun sahibi olan Mensah’ı şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.

İkinci yarı

48. dakikada Ghezzal’ın ara pasını alan Adem Ljajic’in, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak çektiği şut, kaleci İrfan Can’ın bacaklarını arasından filelere gitti. 1-1

56. dakikada Ndiaye’nin ara pasında yay üzerinde buluşan Halil Akbunar’ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

60. dakikada N’Sakala’nın müdahalesinde araya girerek topu kapan Ndiaye’nin kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Kalesini doğru zamanda terk eden Ersin, topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

74. dakikada Aboubakar ile paslaşarak ceza alanı içine giren N’Koudou’nun şutu diriğin üstünden az farkla auta çıktı.

77. dakikada Gökhan Töre’nin ortasında altı pas üzerinde kafa ile tamamlayan Aboubakar, topu filelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N’Koudou, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve sert vurdu. Kaleci İrfan Can bu pozisyonda ayaklarıyla gole engel oldu.

90. dakikada Beşiktaş çok hızlı çıktı. Gökhan Töre kendi yarı sahasından aldığı topla ilerleyip N’Koudou’yu gördü. Bu futbolcunun sert şutunda top direkten geri geldi.

Goller: Adem Ljajic (dk. 48), Aboubakar (dk. 77) (Beşiktaş), Tripic (dk. 39) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Rosier, Ersin, Sergen Yalçın (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Ndiaye, Soner, Zulj (Göztepe)

İSTANBUL (İHA)



