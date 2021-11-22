Futbol Beşiktaş - Ajax maçının hakemi Irfan Peljto oldu

Beşiktaş - Ajax maçının hakemi Irfan Peljto oldu

Futbol

Beşiktaş - Ajax maçının hakemi Irfan Peljto oldu

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax’ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

22 Kasım 2021, Pazartesi 17:47 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax’ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto’nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

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