Futbol Beşiktaş, deplasmandan puansız döndü

Beşiktaş, deplasmandan puansız döndü

Futbol

Beşiktaş, deplasmandan puansız döndü

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılarak galip gelen taraf oldu.

06 Kasım 2020, Cuma 22:04 Son Güncelleme:
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