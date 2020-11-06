Haberler Futbol Haberleri Beşiktaş, deplasmandan puansız döndü Beşiktaş, deplasmandan puansız döndü Futbol Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılarak galip gelen taraf oldu. 06 Kasım 2020, Cuma 22:04 Son Güncelleme: 06.11.2020 22:04 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Beşiktaş Gaziantep Süper Lig ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 1 İstanbul Valiliğinden mesai saatlerine ilişkin açıklama 2 6 Ekim corona virüs tablosu 3 İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha sürecek 4 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar corona virüse yakalandı 5 Georgia'da Demokrat aday Biden öne geçti