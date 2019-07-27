2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya’da devam eden Beşiktaş ilk hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

La Liga 1. Lig ekiplerinden Eibar ile mücadele edecek olan Beşiktaş Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dün akşam yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Basına kapalı 1.5 saate yakın süren antrenmanda, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kössen'de oynanacak mücadele bugün TSİ 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Smart Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.