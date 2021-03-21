Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig 'de zirve yarışında büyük bir öneme sahip olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi bugün saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Bu maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmayı yönetecek hakemi belirlemiş ve Halil Umut Meler'e görev vermişti.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarına Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu atanmıştı. 4. hakem olarak ise Suat Arslanboğa'nın ismi yazılmıştı.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak dev derbiye VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu atandı. AVAR olarak ise Atilla Karaoğlan ile Serkan Ok görev yapacak.