Beşiktaş Mehmet Topal ile 1 yıllığına anlaştı

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Mehmet Topal anlaşmaya vardı. 1 senelik olan anlaşmadan Topal 3 milyon lira kazanacak. Sözleşmede maç başı ücret ve 1 yıllık opsiyon da olacağı söyleniyor.

35 yaşındaki oyuncu son olarak Başakşehir'den ayrıldıktan sonra özellikle Süper Lig'e yeni yükselen takımlardan teklifler almış ancak beklemeye geçmişti. Topal, beklemesinin meyvesini aldı ve ilerleyen yaşına rağmen yeniden büyük takım tecrübesi yaşamış oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta da foram giyerek 3 büyükte de oynayan oyuncular arasına katıldı.



