Beşiktaş'a şok üstüne şok! Bir eksik daha
Beşiktaş, Altay maçı öncesi kadrodan fire vermeye devam ediyor. Sakatlar ve cezalıların ardından maç kadrosundan çıkarılan son isim solunum yolu enfeksiyonu kapan Montero oldu.
24 Eylül 2021, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş , Francisco Montero’nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır."
Böylece Beşiktaş'taki eksik sayısı 11 oldu:
- Rosier (Cezalı)
- Montero
- Vida
- Batshuayi
- Ghezzal
- Alex Teixeira
- N'Koudou
- Necip Uysal
- Mehmet Topal
- Cyle Larin
- Welinton
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