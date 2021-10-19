Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Sporting Lizbon'u konuk edecek. Sporting maçı öncesi UEFA Gençlik Ligi'nde iki takımın 19 Yaş Altı takımları karşılaştı. Beşiktaş 3-1 mağlup oldu.mı, UEFA Gençlik Ligi 3. hafta maçında Sporting'e karşı sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Maçın ilk golü Sporting'ten geldi. 40. dakikada Travassos ile öne geçen Portekiz ekibi, ilk yarıyı önde bitirdi.

Beşiktaş 49. dakikada Emirhan Delibaş ile beraberliği sağladı.

Ancak 60'ta Lamba, 86'da ise Justo'nun gollerine engel olmayan Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

As takımların maçı akşam 19.45'te başlayacak.