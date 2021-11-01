Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Kevin N'Koudou ve Michy Batshuayi, Sporting maçı kadrosuna alınmadı. Diğer 4 oyuncunun oynamayacağı belliydi ancak Vida, Beşiktaş taraftarı için sürpriz oldu.

Hırvat stoper, ağrıları nedeniyle Portekiz'e götürülmedi ancak Trabzonspor maçında oynayabilecek.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır" denildi.



