Futbol Beşiktaş'ın Sporting kadrosu belli oldu: 5 kritik eksik

Beşiktaş'ın Sporting kadrosu belli oldu: 5 kritik eksik

Futbol

Beşiktaş'ın Sporting kadrosu belli oldu: 5 kritik eksik

Beşiktaş'ta Sporting deplasmanına gidecek kafile açıklandı. Kafilede 5 önemli eksik dikkat çekiyor.

01 Kasım 2021, Pazartesi 17:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Kevin N'Koudou ve Michy Batshuayi, Sporting maçı kadrosuna alınmadı. Diğer 4 oyuncunun oynamayacağı belliydi ancak Vida, Beşiktaş taraftarı için sürpriz oldu.

Hırvat stoper, ağrıları nedeniyle Portekiz'e götürülmedi ancak Trabzonspor maçında oynayabilecek.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır" denildi.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor