Futbol Beşiktaşlı Roiser ilk kez takım ile çalıştı!

Beşiktaşlı Roiser ilk kez takım ile çalıştı!

Futbol

Beşiktaşlı Roiser ilk kez takım ile çalıştı!

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta sakatlığından dolayı ayrı çalışan Valentin Rosier, ilk kez takım ile birlikte çalıştı. Siyah beyazlı oyunculara antrenmanda iki grup halinde kondisyon ölçüm testi yapıldı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 12:16 Son Güncelleme:
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FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günü iki antrenmanla tamamlayacak. Siyah beyazlılar günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde Belek turizm merkezinde bulunduğu otelin tesislerinde gerçekleştirdi. Yapılan antrenmanın 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık bulunurken, oyunculara iki grup halinde kondisyon ölçüm testi uygulandı. Kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

ROSIER TAKIMLA İLK KEZ ÇALIŞTI

Sakatlığı bulunan ve Beşiktaş'ın kamp yapmaya başladığı günden bu yana verilen program dahilinde çalışan 25 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Valentin Rosier ilk kez takımla çalışmalara başladı. Genç defans oyuncusu, ilk grupta kondisyon ölçüm testinde yer aldı.

Siyah beyazlılar günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

DHA


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