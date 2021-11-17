Futbol Beşiktaş'ta Batshuayi için karar verildi

Beşiktaş'ta Batshuayi için karar verildi

Futbol

Beşiktaş'ta Batshuayi için karar verildi

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı zorlu maçta Michy Batshuayi'den yararlanamayacak. Belçikalı golcünün kadroda olması beklenmiyor.

17 Kasım 2021, Çarşamba 13:20 Son Güncelleme:
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Beşiktaş , Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

TRTSpor'un haberine göre; Siyah beyazlılarda Michy Batshuayi, sakatalanma riski nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almayacak.

Belçikalı futbolcu Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında forma giyememişti.

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