Beşiktaş'ta Batshuayi için karar verildi
Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı zorlu maçta Michy Batshuayi'den yararlanamayacak. Belçikalı golcünün kadroda olması beklenmiyor.
17 Kasım 2021, Çarşamba 13:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş , Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
TRTSpor'un haberine göre; Siyah beyazlılarda Michy Batshuayi, sakatalanma riski nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almayacak.
Belçikalı futbolcu Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında forma giyememişti.
BUNLARI DA OKUYUN