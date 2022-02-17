Futbol Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı

Futbol

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı

Beşiktaş'ta Pjanic'in, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun tedavisine başlandı.

17 Şubat 2022, Perşembe 15:44 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Pjanic'in, Altay maçında forma giymesi beklenmiyor. 

Yapılan açılama şöyle:

Bu sabah yapılan antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic'in, alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.


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