Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı
Beşiktaş'ta Pjanic'in, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun tedavisine başlandı.
17 Şubat 2022, Perşembe 15:44 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Pjanic'in, Altay maçında forma giymesi beklenmiyor.
Yapılan açılama şöyle:
Bu sabah yapılan antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic'in, alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
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